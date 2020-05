Helfenberg: Shakespeare hat heuer Pause

Die Durchführung der Aufführungen sei nicht möglich, bedauern die Organisatoren. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: "Shakespeare in Love" wird im Sommer 2021 auf die Bühne gebracht. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, der Kartenverkauf für den nächsten Theatersommer ist bereits online.

Die Komödie "Shakespeare in Love" ist von 28. Juli bis 15. August 2021 in der Kulturfabrik in Helfenberg zu sehen. Vorverkauf: Tel. 0680 / 33 59 236

www.theaterinderkulturfabrik.at