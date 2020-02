Helfenberg bekommt wieder einen Nahversorger

Nach der Schließung des Sparmarktes im Vorjahr, fehlte in Helfenberg ein Nahversorger. Diese Lücke will nun ein junges Unternehmerpaar schließen. Schon im Sommer wird es demnach wieder einen Sparmarkt im Weberort geben. Michael Kurz (29) und Eva Krieg (23) aus Aigen-Schlägl wollen nach einigen Umbauarbeiten am bestehenden Standort wieder eröffnen. Das Aufatmen in der Gemeinde ist groß, denn seit 4. November gibt es in der Gemeinde Helfenberg keinen Supermarkt mehr.

Das Thema Nahversorgung beschäftigte seither die Gemeindepolitik und die Bürger gleichermaßen. Damit ist dank zweier junger Unternehmer Schluss: Für den gebürtigen Urfahraner Michael Kurz ist der Einzelhandel neues Terrain. Als Führungskraft konnte der gelernte Koch aber in Hotels im In- und Ausland viel Erfahrung sammeln. Zuletzt war er Küchenchef in einem renommierten Mühlviertler Hotel. "Dieses Wissen kann ich sicherlich auch im neuen Geschäft gut umsetzen, was die Qualität von Lebensmitteln und den Umgang damit anbelangt", freut sich Kurz schon auf die Herausforderung. Seine Partnerin Eva Krieg weiß, wie in einem Lebensmittelmarkt der Hase läuft. Ihre Eltern betreiben immerhin den großen Eurospar in Ulrichsberg und sind als umtriebige Unternehmer bekannt. "Dort können wir auf großen Rückhalt und Unterstützung zählen", ist das Paar zuversichtlich.

Bis zum Sommer werden einige bauliche Maßnahmen umgesetzt, denn der alte Markt zählt bereits 14 Lenze. Außerdem schwebt Michael Kurz vor, seine Leidenschaft zum Kochen auch in den neuen Betrieb einzubringen: "Ich will ganz viele Sachen im Markt frisch zubereiten und eventuell auch frisch gekochte, warme Gerichte anbieten." Darüber hinaus bringt Kurz auch Erfahrung im Catering mit. Zuerst aber müsse das Geschäft gut laufen. Auf jeden Fall möchte man sich in der Region gut vernetzen, auf Unternehmerkollegen und Vereine aktiv zugehen. Damit das auch gelingen kann, ist man auf der Suche nach Mitarbeitern – erste Bewerbungen gibt es schon.

Für den Helfenberger Bürgermeister Josef Hintenberger bedeutet das neue Geschäft natürlich eine riesige Erleichterung: "Wir sind überglücklich, jetzt doch wieder einen Nahversorger zu bekommen und wollen die Betreiber unterstützen, so gut es uns nur möglich ist", verspricht er.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at