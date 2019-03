Helfen kann so viel Spaß machen

BAD KREUZEN. Zwei Lehrer der Sportmittelschule organisierten ein Benefiz-Wuzzlturnier. Aus dem Erlös kann für ein halbes Jahr ein Lehrer-Gehalt in Nepal bezahlt werden.

Nahezu im Dauerbetrieb standen in den vergangenen Wochen die Tischfußball-Stationen in der Sport NMS Bad Kreuzen. Grund dafür war ein von den Lehrern Matthias Froschauer und Jochen Luftensteiner organisiertes Wuzzlturnier, mit dem Spenden für den Verein SWAN Österreich – „A Herz fia Nepal“ gesammelt werden sollten.

Bei dem Turnier ging es aber nicht nur um Spaß und Unterhaltung: Die Schülerinnen und Schüler sollten auch für das Thema Entwicklungshilfe sensibilisiert werden. So erfuhren die Mädchen und Burschen bei einem Impulsvortrag zu Beginn des Turniers unter anderem, dass Nepal eines der ärmsten Länder der Erde ist und dass dort noch immer mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht lesen und schreiben kann.

Weiters sollten die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man auch mit kleinen Gesten große Dinge bewirken kann. So betrug das Nenngeld zwar nur 2 Euro pro Team und eine Partie am Wuzzltisch kostete die Kleinigkeit von 20 Cent. In Summe konnten mit Unterstützung der Lehrer aber fast 400 Euro gesammelt werden. Mit dieser Spende kann das Gehalt eines Lehrers in Nepal für ein halbes Jahr finanziert werden.

