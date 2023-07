Helden des Boccia am Petanque-Feld: Zwei Gold-Burschen auf Abwegen

Nur ein paar Tage nach ihrem sensationellen Sieg bei den 16. Special Olympics in Berlin besuchten die Gold-Gewinner Jakob Kreindl aus Unterweißenbach und Erik-Marc Schirmer aus Reichenau im Mühlkreis den PSV Bad Leonfelden. Das Motto lautete: Boccia meets Petanque. Denn die beiden Mühlviertler hatten ihre Medaille in der Disziplin "Boccia" geholt, also beim Zielwerfen mit Plastikkugeln auf Sand.