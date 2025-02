Heizwerkverkauf in Rohrbach: "Es gibt immer wieder Gespräche, fix ist nichts"

ROHRBACH-BERG. Verwirrung herrscht in Rohrbach-Berg momentan ob eines Medienberichts, wonach der Verkauf des neuen Biomasse-Heizwerkes unmittelbar bevorstünde. Dies sei so keinesfalls richtig, sagte Manfred Ledermüller, Mehrheitseigentümer der Clean Energy Rohrbach-Berg GmbH, welche das Heizwerk betreibt. Bestätigen konnte er, dass es immer wieder Interesse verschiedener Energieversorger gebe, das Heizwerk zu kaufen. Dass, wie in Medienberichten verlautet, eine Unterschrift unmittelbar bevorstehe, könne er nicht bestätigen.

Verträge gelten jedenfalls

Selbst wenn es in Zukunft zu einem Verkauf kommen sollte, würde sich für die Kunden nichts ändern: "Die bestehenden Verträge hätten allesamt Bestand", sagt Ledermüller. Zu den größten Abnehmern der Clean Energy gehören das Rohrbacher Spital und die Gemeinde, welche unter anderem das Hallenbad mit der Energie des Heizwerkes betreibt. Auch Bürgermeister Andreas Lindorfer ist erstaunt ob der kursierenden Gerüchte: "Wir wissen nichts von einem bevorstehenden Verkauf und sind überrascht, dass das überhaupt Thema sein soll", sagt er auf OÖN-Anfrage.

Drei Eigentümer beteiligt

Laut FirmenABC sind an der Betreibergesellschaft drei Eigentümer beteiligt. 50 Prozent des Heizwerkes gehören Manfred Ledermüller als Privatperson. 25 Prozent hält Wilhelm Fölser ebenfalls als Privatperson, ein weiteres Viertel die Firma Hörschläger Management GmbH.

Kritik an der Lage

Nicht abreißen will die Kritik an der Lage des Heizwerkes in einer Senke vor der Stadt. Anrainer klagen immer wieder über Belästigung durch Rauchgeruch. In einem früheren OÖN-Gespräch zeigte sich Manfred Ledermüller verständnisvoll für die Beschwerden der Anrainer, mit denen er sich in ständigem Austausch befinde. Auch konkrete Schritte zur Verbesserung der Abgas-Situation seien schon eingeleitet oder umgesetzt. Aktuell stehen Anlagen zur Luftmessung in den betroffenen Siedlungsgebieten. Diese sollen nach Abschluss der Messungen fundierte Daten liefern.

Grundsätzlich sei das Nahwärme-Heizwerk für die Gemeinde ein wichtiger Schritt beim Ausstieg aus Öl und Gas. In den vergangenen Jahren wurde faktisch das gesamte Stadtgebiet umgegraben, um die entsprechenden Wärmeleitungen zu verlegen. (fell)

Manfred Ledermüller, Mehrheitseigentümer Clean Energy

Rohrbach-Berg GmbH

