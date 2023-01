Heimspiel im Centro zum PoxSis-Bühnenjubiläum

Seit zehn Jahren begeistern die Poxrucker Sisters ihr Publikum mit Dialektpop aus dem Mühlviertel. Sie stehen für Bodenhaftung und Lebensfreude und erfreuen das Publikum mit Hits wie Glick, Herzklopfn oder Sie. Manche nennen sie gar eine Naturgewalt, wenn sie mit Energie und Gespür gemeinsam mit ihrer Band für ein Liveerlebnis der besonderen Art auftreten.

Gefeiert wird im Jahr 2023 mit einem Best-of aus vier Studioalben und zehn Jahren musikalischen Schaffens und einigen Geburtstagsüberraschungen wie dem Gastauftritt des Chors der Musikhauptschule Neufelden. Passend zum Jubiläum findet auch ein Heimspiel der drei Schwestern im Centro in Rohrbach statt. Dort entfesseln sie ihre stimmliche Naturgewalt am 10. Februar um 19.30 Uhr. Karten dafür gibt es um 35 Euro in der Trafik Kolenc bei Ö-Ticket, oder in der Raiffeisenbank Rohrbach. Weitere Termine: www.poxruckersisters.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper