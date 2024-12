Heimatverein: Von Bruckner, Dollfuß und der Fischerei

Mit etwas Verspätung, aber rechtzeitig vor Weihnachten ist das neueste Heft des Rohrbacher Bezirksheimatvereins erschienen. Acht Autoren setzen sich darin in 13 Beiträgen wieder mit Kultur und Geschichte im Bezirk Rohrbach auseinander. Der Hauptbeitrag "Jagd und Fischereiwirtschaft im frühen 20. Jahrhundert" ist dem Stift Schlägl gewidmet. Mit den Jubiläen dieses Jahres befassen sich mehrere Beiträge.

Was verband etwa Anton Bruckner, der vor 200 Jahren geboren wurde, mit Neufelden? 1924 wurde der Linzer Dom eingeweiht. Die Steine kamen aus Steinbrüchen in Arnreit und Kleinzell. Nicht nur die Kirche von Kleinzell ist ein alter Pilgerort, auch die zur Pfarre gehörige Wallfahrtskapelle Ramersberg feiert bereits das 150-jährige Bestehen. 1934 war ein politisch heißes Jahr, der gescheiterten Februarrevolte des Schutzbundes folgte im Sommer der ebenso misslungene Nazi-Juliputsch, bei dem Bundeskanzler Dollfuß ermordet wurde. Kollerschlag war ein Nebenschauplatz dieses Aufstandes, denn die Österreichische Legion fiel hier ein und es gab fünf Tote. Der Name "Dollfuß-Siedlung" für Haslachs erste Siedlung war auch dieser Zeit geschuldet.

Geflutetes Dorf

Dass Partenstein in der Gemeinde Kleinzell 1924 Österreichs größtes Kraftwerk war und dass für den Stausee Langhalsen in Altenfelden-Neufelden ein ganzes Dorf aufgegeben wurde, ist auch beschrieben. Über die Bezirksgrenze hinaus wird an Beispielen aus Gramastetten aufgezeigt, dass man in der Heimatforschung mit Quellen kritisch umgehen muss. Außerdem naht das Christfest: Fotoschätze wurden aus den Topotheken Kleinzell (Resilacke), Kollerschlag (Blondviehochsen) und St. Oswald (Krippenspiel 1952) ausgewählt.

Aber auch Bücher von Heimatvereinsmitgliedern werden präsentiert: Monika Klepp hat "Geflutet 1924 – Das war Langhalsen" geschrieben, Josef Eibl aus Niederkappel "Erinnerungen an das Kindsein" und "Es ist ein Kreuz", Franz Haudum aus Schwarzenberg "Denkörter und Zwieselflecken".

Die Broschüre des Heimatvereins Rohrbach ist erhältlich in Rohrbach in der Buchhandlung Frick, in Neufelden im Marktplatzerl Fuchs, in Kollerschlag im Kaufhaus Wöss, in Peilstein im Kaufhaus Innertsberger und auf den meisten Gemeindeämtern. Die Bestellung ist auch unter f.saxinger@eduhi.at möglich.

