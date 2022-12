Hehenberger, Resch und Kumpfmüller fusionieren zu einer großen Baufirma

PEILSTEIN/ULRICHSBERG/LEMBACH. Knalleffekt in der Baubranche im Bezirk Rohrbach: Die Traditions-Baufirmen Resch aus Ulrichsberg, Hehenberger aus Peilstein und Kumpfmüller aus Lembach werden künftig als eine gemeinsame Firma auf dem Markt auftreten. Darüber wurden heute Montag die insgesamt knapp 500 Mitarbeiter in einer gemeinsamen Veranstaltung informiert. "Jede der drei Baufirmen ist für sich alleine gut aufgestellt und kann aus einer Position der Stärke heraus agieren. Aber gemeinsam haben wir deutlich bessere Möglichkeiten, unsere Marktchancen zu nützen. Wir machen daher aus drei starken Betrieben für unsere Kunden und Mitarbeiter ein gemeinsames, großes, schlagkräftiges und attraktives Bauunternehmen”, erklärt Georg Kumpfmüller, alleiniger Eigentümer von Kumpfmüller Bau sowie zukünftiger Gesellschafter und Geschäftsführer des neuen Unternehmens.

"Um das Bauen neu denken zu können, war uns klar, dass wir die volle, nachhaltige Wirkung nur erzielen, wenn wir gemeinsam in einem Unternehmen zusammenarbeiten. Und zwar mit einem bewussten Umgang unserer Rohstoffe und der Forschung und Entwicklung neuer Bauweisen und Prozesse. Dadurch wollen wir unsere Kompetenz im ‚Digitalen Bauen‘ noch weiter voranbringen", sagt er.

Auch für die gesamte Belegschaft ergeben sich durch das Zusammengehen der drei Mühlviertler Paradeunternehmen Chancen und Vorteile. "Unsere Mitarbeiter werden durch diese Fusion ein größeres, stärkeres Team mit hohen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den neuesten, derzeit für den Bau verfügbaren Technologien. Natürlich werden wir trotz unseres Wachstums unsere familiäre Unternehmenskultur weiterführen. Deshalb informieren wir unsere Mitarbeiter von Anfang an über unsere Vision und binden sie in unseren Entstehungsprozess mit ein”, sagt Franz Wöss, alleiniger Eigentümer von Hehenberger Bau - auch er wird zukünftig Gesellschafter und Geschäftsführer des neuen Unternehmens.

"Wir sind eine Gruppe, die eine Vision teilt. Denn wir wissen, dass wir gemeinsam die Zukunft besser machen können. Deshalb heißen wir auch andere Firmen und Gewerke herzlich willkommen, wenn diese mit uns den neuen Weg des Bauens gemeinsam gehen möchten”, erklärt Fritz Resch, Miteigentümer der Brüder Resch Hoch- u. Tiefbau sowie zukünftiger Gesellschafter des neuen Unternehmens.

Standorte bleiben erhalten

Die Betriebsstandorte in Lembach, Pfarrkirchen, Kollerschlag, Ulrichsberg und Peilstein werden im Namen des neuen gemeinsamen Unternehmens weitergeführt - Dieser muss noch gefunden werden. "Wir haben viel vor und krempeln die Ärmel hoch: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Baufirmen werden in das gemeinsame, neue, große Bauunternehmen übernommen.

Keine Kündigungen geplant

Mehr noch, wir werden uns gezielt weiter verstärken und unser Team weiter ausbauen. "Auch künftig werden wir unser gesamtes bekanntes Angebot von Hausbauenden bis hin zu großen Industrieunternehmen anbieten", sagen Georg Altendorfer und Markus Obermüller, die beiden weiteren Geschäftsführer des neuen Unternehmens. Unter welcher Marke das nun größte Bauunternehmen im oberen Mühlviertel auftreten wird, wird bis Anfang Sommer 2023 bekanntgegeben. Bis dahin ändert sich für die Partner der drei Unternehmen organisatorisch nichts. fell