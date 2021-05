Heftiger Auffahrunfall auf der B38 - zwei Verletzte

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem Auto gegen 17 Uhr auf der B38 in Rohrbach. Im Ortschaftsbereich Gollner wollte er nach links auf eine Gemeindestraße abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt er an und wartete. Ein nachkommender 34-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Rohrbach hielt seinen Wagen dahinter an. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach dürfte dies zu spät bemerkt haben. Er krachte von hinten nahezu ungebremst gegen das Auto des 34-Jährigen, heißt es von der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug des 34-Jährigen rechts über eine Böschung geschleudert und kam in einem Bachbett seitlich zum Liegen. Der 34-Jährige und der 18-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Rohrbach gebracht. Die B38 war während der Unfallerhebungen komplett gesperrt.