„Hausmasterstrand“: Mühlviertler Songwriter liefert Sommerhit

Die Liebe zur Musik wurde Roman Rockenschaub quasi in die Wiege gelegt. Mit der Coverband des Vaters stand er bereits im zarten Alter von 14 Jahren erstmals auf der Bühne, spielte in zahlreichen Bands, bevor er sich vor zwei Jahren dazu entschloss solo durchzustarten. Im hauseigenen Studio wird seither an den Songs zum Debutalbum gefeilt, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Passend zum Ferienbeginn die Single „Hausmasterstrand“. Das Video sehen Sie hier:

Der Titel bezieht sich auf die nördlichen Küstenabschnitte der Adria, seit jeher präferiertes Urlaubsziel unzähliger österreichischer Familien. Gemeinsam mit der 1D der Musikmittelschule Freistadt wurden unter der Leitung von Jutta Diendorfer Choreografien erarbeitet, die im Video umgesetzt wurden. Für den Dreh ging es nach Italien, das Resultat zeigt, wie viel Spaß alle Beteiligten dort hatten. „Es sollte lustig und authentisch zugleich sein, deshalb haben wir mit der ganzen Familie natürlich am Originalschauplatz gedreht. Nach drei Tagen hatten wir das Video im Kasten,“ sagt der St. Leonharder.

Der kreative Schaffensprozess ist bei Roman Rockenschaub immer und überall gegenwärtig. Spontane Ideen werden am Handy aufgenommen, anschließend nimmt der Multiinstrumentalist – Schlagzeug, Gitarre, Steirische, Klavier – die Demoversionen im hauseigenen Studio auf und schickt sie an Musikerkollegen weiter. „Netzwerken taugt mir irrsinnig. Es gibt so viele herausragende Musikschaffende in unserem Land, und es ist jedesmal wieder eine Freude, gemeinsam aus diesem großen Pool an Talent, Können und Wissen zu schöpfen und, auch über große Entfernungen, gemeinsam etwas zu schaffen das anderen Freude macht.“ Zudem verhindert die Kooperation erfolgreich, bei der Arbeit an den Songs um den eigenen Bauchnabel zu kreisen.

Die bereits veröffentlichten Songs zeigen eine breite Palette an Themen, die immer mitten aus dem Leben gegriffen sind: „Haubenkoch“ behandelt auf überaus amüsante Art und Weise den sommerlichen Nationalsport Grillen, „Wochenteilen“ das hierzulande beliebte außerhäusliche Feiern der Arbeitswochen-Halbzeit. In „Red mit mir“, einer ruhigen Nummer, geht es um die Veränderungsprozesse des Lebens beim Erwachsenwerden. „Von der Leichtigkeit der Jugend, wo alles von selber zu gehen scheint, hin zu Beziehung und Familie und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Verantwortung und Zeitmanagement wollte ich in diesem Song beschreiben, wie wichtig es ist, mit dem Partner im Gespräch und in Verbindung zu bleiben, um gemeinsam all diese Herausforderungen meistern zu können.“

Roman Rockenschaub hat beim Bau seines Studios nichts dem Zufall überlassen, selber gelötet und geschraubt - selbst die Mikrophone sind Sonderanfertigungen. Dieselbe Sorgfalt lässt er auch bei der Arbeit an seinen Songs walten. In jeder einzelnen Tonspur steckt die geballte Leidenschaft, aus einer Idee musikalisch das Beste herauszuholen. Musik ist für Roman Rockenschaub eine wahre Herzensangelegenheit. „Es ist schwer, beim Feilen an einem Song selber den Schlusspunkt zu setzen. Man denkt es geht immer noch besser. Um das zu Schaffen hole ich mir dann die Rückmeldung von anderen Musikern. Schließlich soll das Album heuer noch fertig werden,“ sagt Rockenschaub. Der Gute-Laune-Sommerhit „Hausmasterstrand“ ist bestens dazu geeignet, die Wartezeit bis dahin zu verkürzen.