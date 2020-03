Seit in der ehemaligen NS-Stollenanlage, wenn auch nur an wenigen Tagen im Oktober und Mai, Besucherführungen möglich sind, ist das Interesse an diesem zeitgeschichtlichen Ort sprunghaft angestiegen. Auch die Befreiungsfeiern, jeweils am Freitag vor dem Gedenkakt in Mauthausen, ziehen immer mehr Gäste aus aller Welt an.