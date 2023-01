Haudum sperrt zu, baut um und verrät dafür Gugelhupf-Rezept von der Oma

All jene Stammgäste, die beim Lesen des Wortes Umbau schon ein flaues Gefühl in der Magengegend verspürt haben, seien beruhigt. Die Gaststube bleibt in gewohnt gemütlicher Atmosphäre erhalten. Erneuert wird vor allem der Schankbereich. Auch im Hof wird umgebaut und erweitert.

Gugelhupf-Geheimnis gelüftet

Ganz ohne Haudum wollen die beiden Szenewirte ihre Gäste nicht stehen lassen. Als Abbitte lüften sie ein gut gehütetes Geheimnis: das Gugelhupf-Rezept der Haudum-Oma. Seit sieben Jahrzehnten gibt es diesen Schatz, der im Gasthof Haudum immer gut gehütet wurde. Im Jubiläumsjahr des Traditionswirtshauses wird dieses gelüftet. Omas Gugelhupf aus dem Hause Haudum hat wohl jeder Stammgast schon genossen. Das Rezept dafür war seit jeher schon ein echtes Original – wie das Wirtshaus selbst auch. Hunderte Gäste fragten Peter und Lukas Haudum nach dem Rezept. Herausgerückt haben sie es nie. Diese Zeiten sind nun vorbei. „Wir bauen jetzt um und schließen von 13. Jänner bis 15. Februar unser Gasthaus. Damit unsere Gäste in dieser Zeit trotzdem an uns denken, wollen wir dieses Stück Familiengeschichte nun weitergeben“, erklärt Wirt Lukas Haudum.

Wer keine Zeit zum Backen hat, der kann auf Bestellung seinen Gugelhupf in der Variante „Paula“ (Weißweingugelhupf) oder „Anton“ (Rotweingugelhupf) auch im Wirtshaus bestellen (07216 6248) und abholen.

Feuerwehrball findet statt

So ganz ohne Haudum geht’s aber auch im Sperrmonat nicht: Von Montag bis Freitag gibt es täglich jeweils ein Gericht zum Abholen, das am Vortag bestellt werden muss. Auch die Speckwerkstatt ist geöffnet, und das Hausbrot wird jeden Mittwoch und Freitag frisch gebacken. Nachdem Wirt Lukas Haudum auch die örtliche Feuerwehr als Kommandant befehligt, darf natürlich auch der Feuerwehrball am 21. Jänner nicht ausfallen. Wie der Name ProBierBall schon verrät, wird sich wiederum alles rund um das Bier drehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel