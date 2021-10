Haubner übergab ein gut bestelltes Feld

Mehr als 30 Jahre lang stand Bernd Haubner als Obmann an der Spitze des Tennisclubs UTC Scherb Rainbach. Nun hat er bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Scherb sein Amt abgegeben. Als sein Nachfolger wurde der bisherige Kassier Harald Stöglehner gewählt. Haubner bedankte sich bei allen Mitgliedern für das langjährige Vertrauen.

Während Haubners Obmannschaft wuchs der UTC Scherb Rainbach zu einer fixen Größe im heimischen Tennissport heran. So wurde unter anderem von 1996 bis 1999 eine neue Tennisanlage mit drei Plätzen samt Vereinsgebäude realisiert. Sowohl im Bereich des Breitensports als auch im Turniergeschehen konnte der Verein zahlreiche Angebote ins Leben rufen und Erfolge feiern. So stieß etwa die Damenmannschaft für eine Saison bis in die zweite Bundesliga vor.

Von den zahlreich anwesenden Gästen erhielt Haubner als sichtbares Zeichen der Anerkennung stehende Ovationen. Bürgermeister Günter Lorenz würdigte den scheidenden Obmann als Wegbereiter dafür, dass der Rainbacher Tennisverein zu einer prosperierenden sportlichen Größe geworden ist. Der Vizepräsident der Union Oberösterreich, Walter Berger, überreichte Haubner das Goldene Ehrenzeichen und damit die höchste Auszeichnung der Union. Er würdigte vor allem die herausragende Jugendarbeit des UTC Scherb Rainbach, die unter Haubners Obmannschaft etabliert wurde.