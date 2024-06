Haslacher Schule integriert Ernährung, Sport und Gesundheit in Stundenplan

Die Mittelschule Haslach startet mit der Bildungsinitiative "Heute lernen, morgen anwenden" ein umfassendes Programm, das die ganzheitliche Entwicklung der Schüler in den Vordergrund stellt. Mit den Schwerpunkten Gesundheit, Soziales und Handwerk zielt die Initiative darauf ab, den Jugendlichen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen zu vermitteln.

17 Schüler beginnen ihre Mittelschullaufbahn gleich mit dem neuen Schulkonzept, die restlichen Klassen starten ebenfalls im Herbst. Direktor Franz Zinöcker erklärt, worum es geht: "Es geht um die eigene Gesundheit mit Sport, Ernährung und Gesundheitsaufklärung, um die Sensibilisierung für Gesundheits- und Sozialberufe, um soziale Fähigkeiten und um praktische Intelligenz in handwerklichen Dingen. Diese Schwerpunkte legen eine solide Grundlage für die ganzheitliche Entwicklung der Jugendlichen und bereiten sie optimal auf berufliche und private Herausforderungen vor."

Bürgermeister Dominik Reisinger ergänzt: "Mit dem neuen Leitbild soll der Fokus neu gesetzt werden, dabei ist es wichtig, moderne, zukunftsweisende Methoden und Fähigkeiten zu berücksichtigen. Die reine Vermittlung von Faktenwissen war gestern – interaktiv, praxisorientiert, fächerübergreifend und mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung: So sieht Bildung der Zukunft aus."

Verlässliches Netzwerk

Mit dem Haslacher Gesundheitszentrum und dem Zusammenschluss der lokalen Wirtschaft "Haslach aktiv" hat die Schule ein umfassendes Netzwerk an ihrer Seite. "Wir werden noch viel stärker als bisher Kontakte zu den lokalen Unternehmen knüpfen, beispielsweise für Projekte. In weiterer Folge erhoffen wir uns natürlich auch eine Wahrnehmung der Unternehmen als spätere Arbeitgeber. Wir wollen in der Schule sichtbar sein", sagt "Haslach aktiv"-Obmann Günther Wolfmayr. Arzt Erwin Rebhandl wird gemeinsam mit weiteren Experten aus dem Gesundheitszentrum Haslach auch persönlich Unterrichtsstunden abhalten: "Ich bin überzeugt, dass sich die Schüler nicht nur für die eigene Gesundheit viel mitnehmen können, sondern auch für eine eventuelle spätere Berufswahl. Die Verbindung zwischen zuvor in Theorie erlerntem und später in der Praxis auch angewendetem Wissen ist sehr wichtig und das schaffen wir durch das neue Konzept."

"Gesundheit und Soziales"

Mit der neuen Bildungsinitiative werden weitere Inhalte und Projekte in den Lehrplan integriert. Besonders hervorzuheben ist die Einführung der neuen Wochenstunde "Gesundheit und Soziales". In dieser Stunde wird ein starker Fokus auf die eigene Gesundheit gelegt, unterstützt durch theoretische und praktische Unterrichtseinheiten. "Die Vermittlung der eigenen Gesundheit wird nicht nur in der neuen Wochenstunde gelebt, sondern wird generell an der Schule großgeschrieben. Dabei spielt die Bewegung eine große Rolle. Wir bieten unseren Schülern mit Freiwahlfächern und der neuen Wochenstunde vier bis sieben Turnstunden pro Woche. Des Weiteren werden wir verstärkt an Sportveranstaltungen teilnehmen", erklärt der Direktor der Schule.

Expertise in der Gemeinde

Von der Vernetzung der Schule mit den örtlichen Institutionen ist vor allem auch der Bürgermeister angetan: "Mit dieser Aufstellung haben wir ein Alleinstellungsmerkmal weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus. Wir haben in der Gemeinde genau jene Expertise und das Know-how, die im neuen Schulschwerpunkt notwendig sind. Davon werden Betriebe und Schüler gleichermaßen profitieren, und als Schulerhalter unterstützt die Gemeinde das natürlich nach Kräften. Ich persönlich bin ein Fan solcher neuen Ideen."

