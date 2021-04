"Auch in einer Primärversorgungseinheit stößt man an Grenzen", sagt Erwin Rebhandl, Arzt für Allgemeinmedizin im Gesundheitszentrum Haslach. "Umso mehr braucht es weiterführende wirksame Angebote mit sehr niederschwelligem Zugang – vor allem durch Initiativen aus der Bevölkerung heraus, die professionell begleitet werden", ist der Pionier in Sachen Primärversorgung überzeugt. Genau hier setzt das auf drei Jahre angelegte Projekt GES.UND an.