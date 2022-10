Harmonischer Spitzenplatz

Über dieses „Blech“ haben sich die Musiker von „GreinBRASS“ riesig gefreut. Das von Wolfgang Rosenthaler geleitete Ensemble erreichte beim Bundesbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Wels den vielbeachteten vierten Platz. „Wir alle an der Musikschule sind sehr stolz auf diese Leistung“, gratuliert Musikschuldirektor Rosenthaler seinen ausgezeichneten Blechbläsern. Im Ensemble spielen Patrick Hinterholzer, Agnes Freinschlag, Georg Schickermüller, Christina Froschauer, Maximilian Kerschbaummayr, Jonas Gassner, Lukas Lehner, Christoph Rosenthaler, Sebastian Aigner und Samuel Palmetshofer.