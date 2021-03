Es fehlt etwas auf dem Dach des Bezirks Perg: Seit mehr als einem Jahr gibt es auf dem 949 Meter hohen Aussichtsplateau des Burgstalls in St. Georgen am Walde kein Gipfelkreuz. In den Tagen des Orkans "Sabine" im Februar vergangenen Jahres wurde das im August 1978 vom damaligen Nationalratsabgeordneten Leopold Helbich-Poschacher gestiftete Gipfelkreuz aus Mühlviertler Granit zerstört. Seither ragt nur noch der Stumpf des Kreuzes in die Höhe.