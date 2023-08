Handwerker zeigen ihr Können auf Burg Piberstein

Beim großen Marktwochenende auf Burg Piberstein am 2. und 3. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, soll das Handwerk in den Mittelpunkt gerückt werden. Handwerk wird gezeigt, es wird gearbeitet, die Werke werden verkauft. Es gehört zum Selbstverständnis des Marktes, dass auch junge Handwerker dabei sind. Besonderes Augenmerk liegt aber auf handwerklichen Dingen, die in Vergessenheit zu geraten drohen: wie ein "Bakörbl" oder "Bakarl" (Gärkörbchen) geflochten wird oder wie am Spinnrad gesponnen wird.

Handwerk in altem Gemäuer

75 Aussteller werden ihre Waren in den wunderbaren Räumlichkeiten der gut renovierten Burg Piberstein in der Gemeinde Helfenberg zeigen. Dazu gibt es kulinarische Spezialitäten aus dem Mühlviertel und viel Volksmusik. Man kann die Zeit auf der mittelalterlichen Burg gut nützen, der Großteil des Marktes ist unter Dach und somit von der Witterung unabhängig.

Der Eintrittspreis von drei Euro dient der weiteren Renovierung und dem Erhalt der Burg Piberstein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper