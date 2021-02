Exakt 59 Kunden dürfen in die C&A-Filiale im Einkaufszentrum Donaupark Mauthausen hinein. Damit dieses Limit auch eingehalten wird, ist vor dem Geschäft, das nur einen Eingang offen hält, eine Mitarbeiterin postiert, die die Zahl der Kunden in einer Handy-App eingibt. Kleinere Geschäfte weisen in Aushängen beim Eingang darauf hin, wie viele Kunden sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Sicherheit in das oberste Gebot am ersten Tag der vorsichtigen Handelsöffnung.