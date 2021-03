Handbremse vergessen: Auto rollte aus Parklücke

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der 32-jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung parkte sein Auto vor einem Einkaufsmarkt und stieg aus, ohne vorher die Handbremse angezogen, oder einen Gang eingelegt zu haben. Das Auto rollte rückwärts aus der Parklücke. Eine 50-Jährige, die gerade dabei war mit ihrem Ehemann Einkäufe in deren Pkw zu verstauen, geriet mit einem Bein zwischen die Stoßstangen der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw des 32-Jährigen und am anderen Fahrzeug entstand leichter Schaden.