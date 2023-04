Handbike-Halbmarathon läutet die Rennsaison ein

Der Ascendor Handbike-Halbmarathon gehört zu den wichtigsten Rennen in der österreichischen Handbike-Szene. Bereits zum vierten Mal ist Ascendor aus Neufelden Namensgeber dieses Rennens. Zahlreiche Ausnahmesportler rund um Paralympics-Sieger und Lokalmatador Walter Ablinger nutzen diese Veranstaltung, um die Rennsaison einzuläuten. Der Start erfolgt am Sonntag, 16. April, traditionell bereits um 8 Uhr früh.

Mit 40 km/h quer durch Linz

Die schnellsten Handbiker aus dem In- und Ausland werden auf der genau 20,95 Kilometer langen Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h unterwegs sein. "Für uns gehört dieses Sportevent zu den absoluten Fixterminen im Jahr", sagt Erwin Roither, operativer Geschäftsführer von Ascendor. "Damit können wir den Sportlern eine Bühne bieten, die in Österreich einzigartig ist." Für Maximilian Priglinger, geschäftsführender Gesellschafter von Ascendor, hat Sport in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert: "Für uns zählt aber nicht immer nur der Leistungsfaktor, sondern auch der soziale Aspekt", hebt er die Wertigkeiten dieser Veranstaltung hervor.

Die Streckenführung ist bis auf den letzten Kilometer ident mit dem Halbmarathonkurs für die Läufer. Das Ziel befindet sich aufgrund der Straßenverhältnisse auf der Landstraße im Bereich der Wienerstraße/Unionkreuzung. Die Wertung im Ascendor Handbike-Halbmarathon erfolgt heuer in Para- und Tetraklassen.

Zahlreiche Handbike-Spitzensportler nutzen das Rennen, um sich auf die kommende Rennsportsaison einzustimmen und die Wettkampfatmosphäre zu genießen. So werden Paralympics-Teilnehmerin Elisabeth Egger oder Para-Triathlet Florian Brungraber am Start sein. Auch für Paralympics-Sieger Walter Ablinger ist der Handbike-Halbmarathon ein spezielles Ereignis. "Das erste Rennen im Wettkampfkalender ist immer ein besonderes. Insbesondere wenn es sich dabei um ‚unseren‘ Handbike-Halbmarathon in Linz handelt."

