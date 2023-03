Hallenbad-Gleichenfeier: "Weihnachten baden wir"

Nun ging es also doch schnell mit dem Rohrbacher Hallenbad. Nach langen Debatten und teils zähen Beschlüssen ist nun seit dem Spatenstich im Vorjahr viel geschehen. Die Gleichenfeier nutzte gestern Bürgermeister Andreas Lindorfer, um zu bestätigen, dass man voll im Zeitplan liegt: "Weihnachten baden wir." Die Zeit bis dahin, so rät der Stadtchef seinen Amtskollegen, solle man nutzen, um im Fitnessstudio an der Badehosenfigur zu feilen.