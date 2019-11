Ehrgeizige Pläne hegt Österreichs größter Damen-Eishockey-Verein – der DHC IceCats Linz. Damit verbunden sind weitere Professionalisierungsschritte, für deren Umsetzung sich der Verein Unterstützung der Marketingabteilung der Handelsakademie Perg an Bord holt. Die IceCats sind mit ihren Teams nicht nur in der österreichischen Bundesliga DEBL vertreten, sondern auch in der zweiten Bundesliga DEBL2 sowie in diversen Landesligen. Mittelfristig ist der Aufstieg in die Europaliga EWHL geplant.