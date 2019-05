Hagenbergs Feuerwehr erkämpfte elf Leistungsabzeichen

Hauptbewerter Manfred Zeinlinger durfte den Teilnehmern ein bronzene, acht silberne und zwei goldene Abzeichen an die Brust heften. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld von Ausbilder Herbert Kiesenhofer in unzähligen Ausbildungsstunden bestens auf die Leistungsprüfung vorbereitet. Dabei galt es die Position sämtlicher Gerätschaften in den Fahrzeugen präzise zu benennen, Ausrüstungsgegenstände sachgemäß zu bedienen und einen fiktiven Verkehrsunfall nach einem vorgegebenen Schema abzuarbeiten – selbstverständlich unter Einhaltung eines festgelegten Zeitlimits.

Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Wurmtödter und Feuerwehrkommandant Konrad Remplbauer konnten sich an diesem Samstagnachmittag persönlich vom hohen Ausbildungsstand der Kameraden überzeugen und zu den errungenen Leistungsabzeichen gratulieren.