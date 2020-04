Hagenberger Tischler fertigt "Schutzschilde" gegen das Virus

Vor wenigen Wochen wäre noch jeder schief angeschaut worden, hätte er eine Schutzmaske getragen. Ebenso seltsam mutete bis vor kurzem ein Hygieneschutz zwischen Kunden und Verkäufern an. Seit wenigen Tagen gehört allerdings beides zum Alltag. Und vor allem Letzteres wird wohl auch nicht mehr verschwinden, selbst wenn die Corona-Pandemie wieder in den Griff bekommen wurde.

Als von verschärften Maßnahmen zum Eindämmen des Virus noch keine Rede war, wurde bei der Tischlerei Datl in Hagenberg bereits einer dieser "Schutzschilde" in Auftrag gegeben. Der örtliche Apotheker hat die Lage vorausschauend erkannt und bei der Tischlerei von Karl Datl einen Hygieneschutz bestellt. "Wir haben aufgrund der Dringlichkeit diese Arbeit gleich vorgezogen", sagt Datl.

Aufträge noch für zwei Monate

Seit Inkrafttreten der strengeren Auflagen wurden mittlerweile schon mehrere solcher Aufträge ausgeführt. Was rechtlich kein Thema ist, in der Tischlerei darf gearbeitet werden. Und so sind auch die nächsten zwei Monate, in denen bestehende Aufträge abgearbeitet werden, kein Problem für die kleine Tischlerei, die seit 1947 besteht. Doch danach sind die Auftragsbücher leer, denn Kundenkontakt und Beratungen seien zum einen derzeit nicht erlaubt und zum anderen auch schwer möglich in einem vom persönlichen Kontakt – Stichwort Beratung – geprägten Berufsfeld.

Die aktuellen Arbeiten – also Ausmessen und Montage – sind davon freilich nicht betroffen, da diese "selbstverständlich ohne Kundenkontakt erfolgen". "Wir bieten individuelle Lösung an und passen den Schutz optisch an die bestehenden Möbel an – neben der Funktionalität sind unseren Kunden halt auch Optik und Ästhetik wichtig", sagt Datl. Weil es schnell gehen muss, kommt neben Holz Plexiglas zum Einsatz. "Glas müsste in einem separaten Arbeitsschritt noch gehärtet werden, das würde dann zu lange dauern", weiß der Tischlermeister.

"Unsere Kunden sind derzeit alle sehr vorsichtig mit dem Thema Corona. Das stimmt mich auch positiv, dass wir gemeinsam diese Zeit überstehen und dann rasch wieder zum Alltag zurückkommen", zeigt sich Datl, der den Betrieb einst von seinem Vater übernommen hat und derzeit sukzessiv die Übergabe an die nächste Generation vorbereitet, zuversichtlich.

Artikel von Manfred Wolf Redakteur Magazin, Chef vom Dienst m.wolf@nachrichten.at