Ein Rausch an Licht und Farben: So präsentieren sich typischerweise Bauwerke aus dem Barock. Was im Inneren großer Gotteshäuser durchaus die Gefahr in sich birgt, den Betrachter zu überfordern, trifft im kleineren Format oft gerade das passende Maß. Auf jeden Fall trifft das auf die Schlosskapelle in Hagenberg zu.