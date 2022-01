Hagenberger FH-Studierende schufen digitale Welten für das Landestheater

Wenn die eigene Welt zu eng und fremd ist, bietet die Realität nicht mehr genügend Raum. Es bleibt nur die Flucht in das Internet, in die digitale Welt der Vlogs, Handyvideos und der Games. So passiert dies der jungen Nikola, der Protagonistin des Theaterstücks „Alienation“, das diesen Montag am Landestheater Linz Premiere feierte.