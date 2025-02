Härteausgleich in den Gemeinden: "Es ist frustrierend"

Auch 2025 bleibt die finanzielle Lage in vielen Gemeinden prekär. Mehr als die Hälfte aller oberösterreichischen Gemeinden befindet sich in diesem Jahr im Härteausgleich, weil sie das Budget nicht aus eigener Kraft ausgleichen können. Lesen Sie auch: Mehr als der Hälfte der Gemeinden in Oberösterreich droht der Härteausgleich So geht es etwa der Gemeinde Reichenthal im Bezirk Urfahr-Umgebung: Schon seit zwei Jahren ist die Gemeinde im Härteausgleich. "Unser Budgetvoranschlag für dieses