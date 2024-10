Hälfte der Betriebe wird von Frauen geleitet

BEZIRK ROHRBACH. Die Rolle von Frauen in der Wirtschaft wird immer bedeutender – nicht nur global, sondern auch im Bezirk Rohrbach. Mit einer beeindruckenden Anzahl von Unternehmerinnen tragen Frauen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Region bei. Die Zahlen sprechen für sich: Rund die Hälfte der Unternehmen im Bezirk Rohrbach wird von Frauen geführt, und ihr Einfluss auf die lokale Wirtschaft wächst stetig. Eine starke Stimme für sie ist unerlässlich. Nun wurde Vera Groiss (groiss wohnkultur e. U.) einstimmig für die nächsten fünf Jahre als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Rohrbach wiedergewählt, um diese Stimme weiterhin zu vertreten. Die Neuwahl wurde von Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, durchgeführt. Ein besonderer Dank gilt den bisherigen Vorstandsmitgliedern Daniela Kneidinger (Johann Kneidinger GmbH) und Judith Barclay-Obermüller (Frecher Zwerg by J. Barclay e. U.), die in den vergangenen Jahren entscheidend zur Stärkung von Unternehmerinnen in der Region beigetragen haben.

Neue Stellvertreterinnen

Vera Groiss wird gemeinsam mit ihrem neuen Vorstandsteam den erfolgreichen Weg fortsetzen und neue Impulse setzen. An ihrer Seite stehen Maria Gabriel-Oberngruber (GartenVerde GmbH) und Gerlinde Ebner (EbnerEbner GmbH) als ihre Stellvertreterinnen, während Eva-Maria Pürmayr (Pürmayr GmbH) und Daniela Kneidinger das Aktivteam vervollständigen.

