"Habe den Vater nie mehr gesehen"

Es gibt Erinnerungen, die bleiben einfach. So wie jene, die Johann Reisinger an die ersten Februartage des Jahres 1945 hat. Damals waren 500 Häftlinge aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen ausgebrochen und von der SS sowie der Zivilbevölkerung verfolgt und ermordet worden. Am Tag nach dem Ausbruch, der damals elfjährige Johann spielte gerade draußen im Schnee vor der Greißlerei seiner Mutter, liefen plötzlich die Leute zusammen.