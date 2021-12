Habau-Lehrlinge sind Vizestaatsmeister

Einen großen Erfolg feierten David Friedl und Lukas Ritzberger bei den "AustrianSkills" – der Staatsmeisterschaft für Lehrlinge in der Kategorie Betonbau. Die Lehrlinge der Perger Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft holten sich den Vize-Staatsmeistertitel und dürfen damit im Jahr 2023 bei den EuroSkills in St. Petersburg antreten.

Während der Großteil der AustrianSkills pandemiebedingt auf Jänner 2022 verlegt wurde, durften die Bewerber der Kategorie Betonbau unter strengen Corona-Maßnahmen trotz Lockdown in kleinem Rahmen ohne Publikum in Guntramsdorf zum Wettbewerb antreten. Dabei konnte das Habau-Team sein fachliches Können vor einer Fachjury unter Beweis stellen. "Wir wollten nicht nur unseren Mitbewerbern, sondern auch uns selbst beweisen, was möglich ist. In zwei Wochen Training in der Bauakademie Guntramsdorf haben wir immer wieder die Wettbewerbssituation durchgespielt, um für den Bewerb in Topform zu sein", erzählen die Facharbeiter, die beide nicht nur die Lehre in Betonbau bei der Habau erfolgreich absolviert haben, sondern parallel dazu auch die Ausbildung zum Mauer- und Schalungsbauer mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben.

Stolz auf seine jungen Mitarbeiter ist auch der Chef der Habau-Group, Hubert Wetschnig: "Eine beachtliche Leistung. Unsere jungen Talente sind uns ein ganz besonderes Anliegen. Sie sind die nächste Generation der Baubranche, und wir brennen dafür, unsere Erfahrungen weiterzugeben. Nun heißt es nochmal Daumen drücken und alles Gute für die Europameisterschaft in St. Petersburg."