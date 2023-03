Haarschnitt für Vorlesende gratis

Anlässlich des österreichischen Vorlesetags verpasst er zwischen 10 und 17 Uhr allen Kindern, die ihm etwas vorlesen, einen neuen Haarschnitt. Und das völlig kostenlos. Beuerbach ist freiberuflicher Hairstylist aus München und tourt mit seinem Projekt "Book a look and read my book!" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Terminbuchungen sind auf der Website der Bibliothek Mauthausen möglich: www. mauthausen.bvoe.at

