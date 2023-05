Gymnasiasten setzen ein Zeichen gegen den Krieg

Wolfgang Borchert verfasste das Drama "Draußen vor der Tür" 1947. Es handelt von dem ehemaligen Unteroffizier Beckmann, der, an Seele und Körper gebrochen, aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrt und in seiner alten Heimatstadt Hamburg keinen Platz mehr für sich findet. Gespielt wird dieser Klassiker im Kellertheater des BG/BRG Rohrbach. Die Premiere findet am 27. Mai um 20 Uhr statt.

Das Heimkehrerdrama handelt von den Nöten des jungen Soldaten Beckmann. Aufgewachsen im nationalsozialistischen Deutschland und nach Jahren an der Front hat der 25-jährige Soldat wenig, woran er nach dem Krieg anknüpfen könnte. Er leidet unter seiner Schuld und fühlt sich von der Gesellschaft, die nichts mehr vom Krieg wissen will, ausgeschlossen. Immer wieder motiviert ihn aber der Optimist in ihm, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Intensives Erlebnis

Schon die Probenarbeiten brachten in den Schülern die Erkenntnis zu Tage, dass das Stück so lange aktuell ist, solange es Kriege gibt. Linda Raab aus der 8a spielt die Kabarettdirektorin: "Die Kabarettdirektorin ist nicht zwingend herzlos, Empathie steht jedoch auf ihrer Prioritätenliste klar unter dem Geschäft. Sie ist gewinnorientiert, gierig und stolz, und sie will sich keine Schuld am Leid Beckmanns – ob direkt oder indirekt – eingestehen. Ich finde es herausfordernd, das Mitleid der Direktorin gegenüber Beckmann und das gleichzeitige Abweisen dessen darzustellen." Zöchbauer Jakob aus der 8b gibt den Soldaten Beckmann: "Die Verkörperung dieser Figur ist für mich mehr, als nur Theater zu spielen. Beckmann erinnert mich an meinen Großvater, der den Krieg als junger Soldat selbst miterleben musste. Während er mit 17 Jahren seine Zeit in Hungerlagern verbrachte, darf ich auf der Bühne stehen. Deshalb spiele ich bei den Aufführungen nicht nur meine Rolle, sondern schlüpfe auch in die meines Großvaters."

Der aktuelle Bezug

Das Stück hat eingedenk der Kriege in der Ukraine, in Syrien, im Sudan nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegensatz zur aktuellen Berichterstattung geht es aber nicht um Erfolge auf den Kriegsschauplätzen oder um Waffenlieferungen. Vielmehr wird der Fokus auf jene gerichtet, die aus dem Krieg heimkehren. Es wird exemplarisch gezeigt, mit welchen traumatischen Erlebnissen Soldaten fertig werden müssen. Soldaten auf beiden Seiten.

Die Premiere findet am 27. Mai um 20 Uhr im Kellertheater des BG/BRG Rohrbach statt. Weitere Abendvorstellungen finden am 28. Mai, am 2. und am 3. Juni um 20 Uhr statt. Die Vorstellungen am 30. und 31. Mai beginnen um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um freiwillige Spenden gebeten.

Reservierungen sind telefonisch (0650 / 497 69 19) oder unter theater@brgrohrbach.at möglich.

