Gymnasiasten gestalten einen Abend im Zeichen des Musicals

BAD LEONFELDEN. Wenn die "Dancing Queen" und "The Greatest Showman" in der Aula des Gymnasiums Bad Leonfelden auf der Bühne stehen, dann ist Musical-Zeit. Von 12. bis 14. Februar präsentieren die Schüler in einer eindrucksvollen Bühnenshow ihre Talente – die Vorbereitungen sind in vollem Gange, Karten gibt es schon.

Nach den bereits sehr erfolgreichen "ARTig-Produktionen" der Vorjahre bereiten sich die Bad Leonfeldner Gymnasiasten auch heuer wieder emsig auf eine Neuauflage dieser Veranstaltung vor. Im Schulgebäude veranstaltet das Gymnasium Bad Leonfelden diese multimediale Revue unter dem Motto musicalARTig. Dafür wurden bei einem Casting im September die Solisten für die Show ausgewählt. Ein unvergesslicher Abend voller musikalischer Höhepunkte, bei dem ausgewählte Musicalhits im Mittelpunkt stehen, ist das Ergebnis der Proben.

Boy-Band tritt auf

Die Besucher können sich von den mitreißenden Darbietungen und der Leidenschaft der jungen Sängerinnen und Sänger aus dem Zweig Musik & Bühne verzaubern lassen. Ein besonderer Leckerbissen: Auch heuer wird wieder die Boy-Group Reloaded, bestehend aus Absolventen des Musikzweigs, auftreten. Direktor Josef Enzenhofer lädt alle Interessierten ein: "Besuchen Sie uns und machen Sie sich einen Eindruck von den musicalbegeisterten Talenten unserer Schüler und der Professionalität unserer Show!"

Aufgrund der hohen Besucherzahlen gibt es – neben zwei Schulvorstellungen am Vormittag des 13. und 14. Februar – auch heuer wieder zwei Abendvorstellungen. Diese finden am Mittwoch, 12., und am Donnerstag, 13. Februar, jeweils um 19.30 Uhr im Schulgebäude statt.

Karten um 14 Euro (ermäßigt 7 Euro) gibt es nur im Vorverkauf auf Ö-Ticket. Einlass ist um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl.

Einen exzellenten Vorgeschmack auf diesen Abend der Künste bieten die erfolgreichen Shows der vergangenen Jahre, die auf der Website der Schule (www.borgleon.at/artig) abzurufen sind.

