"Guute Wege" durch die Krise

Eine erlebnisreiche Moorwald-Wanderung in Bad Leonfelden gehört zu den Urlaubstipps aus dem Wander- und Freizeitbuch "Guute Wege": Der Erlebnisweg Moorwald in Bad Leonfelden ist eine faszinierende Welt für sich, lüftet so manches Geheimnis und bringt Licht in den einen oder anderen Mythos.

Ein lehrreiches Vergnügen, besonders für Kinder und Naturliebhaber, die spielerisch und erlebnisreich die Lebensräume Wald und Moor näher erforschen möchten. Auf Bretterwegen dringt man ins Biotop ein und entdeckt Lebewesen, die nirgendwo sonst zu finden sind: Wollgras, Sumpf-Calla, Strauß-Gilbweiderich, sogar den insektenfressenden Sonnentau. Der eigentliche Moorabschnitt bildet nur einen kleinen, aber wichtigen Teil der Wanderung. Gestartet wird am Parkplatz südlich des Freibades "Aqua Leone". Danach geht es über den Steinbach und bergauf den Forstweg entlang. Die Wegbeschilderung erfolgt durch ein hölzernes Eichhörnchen, das auf lustige Art den Weg beschreibt. Der gesamte Rundweg mit geringer Steigung ist nur etwa fünf Kilometer lang, wobei es Möglichkeiten zur Verlängerung gibt, und dauert ungefähr 90 Minuten. Eine ausführliche Wegbeschreibung finden Naturliebhaber im Wander- und Freizeit-Guide "Guute Wege". Unterwegs warten verschiedene Attraktionen wie Kohlenmeiler, Modell-Holzfuhrwerk, Waldxylophon und Barfuß-Parcours auf. Lehrtafeln animieren zu Wassergüssen nach Kneipp.