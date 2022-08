Gutschein-Hilfe für den Schulstart

Im Waldhör-Innenhof in der Herrenstraße betreut Waltraud Heiml als "Regionale Netzwerkerin" ab sofort die ehrenamtlichen Initiativen des Vereins, während die Bereiche Pflege und Heimhilfe nach wie vor von Schwertberg aus koordiniert werden.

Eine der ersten großen Aktionen, die im neuen Büro umgesetzt werden, ist die Mitte August anlaufende Schulstart-Hilfe. Als Kooperationspartner des Sozialministeriums wird die Volkshilfe an Familien, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen, Gutscheine im Wert von 120 Euro für Schulartikel ausgeben. "Die Ausgabe der Gutscheine ist an die Vorlage eines entsprechenden Briefs des Sozialministeriums gebunden, der in den kommenden Tagen ausgeschickt wird", weiß Heiml. Darüber hinaus wird es heuer wieder die Schultaschen-Aktion für Kinder aus bedürftigen Familien geben.

Das Perger Volkshilfe-Büro ist jeden Montag (14 - 18 Uhr) und Freitag (8 - 12 Uhr) geöffnet.