Gute Leistungen beim Austriacup

BAD LEONFELDEN. Die Bad Leonfeldner Biathleten nahmen am Biathlon-Austriacup in Seefeld teil. Rene Maureder konnte am ersten Renntag einen zweiten und am Sonntag sogar einen ersten Platz erringen. Kontinuierlich kommt er nun auch bei den Kleinkaliberbewerben genauso in Schwung wie früher bei den Schülerbewerben mit Luftdruckgewehr. Jakob Böckl konnte sich bei eben diesen mit zweimal Silber belohnen. Im Mittelfeld landeten David Hammer und Paul Peherstorfer. Hammers Formkurve zeigt vor allem beim Schießen nach oben. Peherstorfer kämpft trotz sehr guter Laufleistung mit seiner Schussform.

