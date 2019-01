Gutauer geben Gastspiel in den Kammerspielen

GUTAU. "Die Falle" schnappt am 8. Februar noch einmal zu.

Wer lügt? Die Theaterrunde Gutau stellt die Zuseher vor ein Rätsel. Bild: (Ephraem Hackl)

Mit dem Stück "Die Falle" feierte die Theaterrunde Gutau im November einen großen Erfolg. Diesen honorierte auch der Amateurtheaterverband Oberösterreich, auf dessen Einladung die Theaterrunde, die im Vorjahr 100-Jahr-Jubiläum gefeiert hatte, das Stück noch einmal aufleben lässt. Und zwar in den Kammerspielen in Linz.

"Der Theaterrunde gelingt es seit vielen Jahrzehnten, mit herausragenen Produktionen auf sich aufmerksam zu machen. Sie zählt zu den ältesten und bewährtesten Gruppen in Oberösterreich", so die Begründung für die die Auswahl. Ein Lob, das Obmann Heimo Aigmüller besonders freut. "Es ist eine große Auszeichnung für alle Akteure, die am Erfolg mitwirken."

Das Stück vom französischen Autor Thomas Robert handelt vom erst seit wenigen Wochen verheirateten Daniel Korban, der seine Frau seit zehn Tagen vermisst. Als ein Pfarrer plötzlich eine Frau zu ihm bringt, die sich als die Vermisste ausgibt, die Daniel jedoch noch nie gesehen haben will, beginnt ein spannender Krimiabend.

Termin: 8. Februar, 19.30 Uhr, Kammerspiele Linz. Kartenreservierung: landestheater-linz.at/kammerspiele

