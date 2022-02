Gusen-Räumung soll vor Hochwasser schützen

Der Abfluss der Großen Gusen im Bereich von Gallneukirchen war durch teilweise über einen Meter hohe Anlandungen beeinträchtigt. Darauf wuchsen an einigen Stellen bereits mehrere Meter hohe Weiden, welche bis ins Flussbett wurzelten. Im Fall eines Hochwassers hätte der verringerte Durchfluss Verklausungen und möglicherweise Überschwemmung in Gallneukirchen nach sich gezogen. Daher haben sich die Stadtgemeinde und die verantwortliche Gewässerverwaltung des Landes dazu entschlossen, die Anlandungen zu beseitigen, die abflussbehindernden Gehölze zu roden und im Böschungsbereich zurückzuschneiden. Das hat in der Stadtgemeinde für einige Aufregung und viel Kritik gesorgt.

Im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren wurden natur- und umweltschutzrechtliche Bedenken geäußert. Letztlich sei aber laut Bezirkshauptmannschaft dem Hochwasserschutz Vorrang zu geben. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit Naturschutz und Inhaber des Fischereirechts. Es wurde der Fischbestand abgefischt und im Oberlauf der Großen Gusen ausgesetzt. Der bestehende Biberbau wurde ausgespart.

Laut Bürgermeister Sepp Wall-Strasser (SP) sei allen Beteiligten bewusst, dass die Gusen-Räumung von Teilen der Bevölkerung vor allem unter dem Aspekt des Natur- und Umweltschutzes kritisch gesehen wird, und dies stellt auch der Bescheid ausdrücklich fest. Allerdings musste auch vor dem Hintergrund von immer häufigeren Starkregenereignissen gehandelt werden, argumentiert der Gallneukirchner Bürgermeister.

Nur einmalige Angelegenheit

Allerdings wird im Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Maßnahme nur einmalig zugestimmt wird und bis 2027 Überlegungen angestellt werden müssen, "wie die Hochwassersituation dauerhaft und ökologisch verträglich verbessert werden kann. Dazu würde sich die Entfernung der bestehenden Wehranlagen anbieten, wodurch das Fließgefälle erheblich gesteigert werden könnte."