Gütesiegel in Silber für Sportschwerpunkt-Schule

Der Schulsport leistet – ganz besonders auch in dieser Pandemiezeit – einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit und zum psychischen Wohlbefinden der Jugendlichen an den heimischen Pflichtschulen. "Bewegung und Sport bilden einen wichtigen Ausgleich im Schulalltag. Gerade in diesen Zeiten schafft Bewegung eine Alternative zur einengenden, sitzenden Tätigkeit in den Klassenzimmern und fördert nachweislich den Lernerfolg", sagt Sabine Bauernfeind, Leiterin der Mittelschule Mauthausen. Neben dem allgemeinen Sportunterricht werden hier auch Sport-Leistungsklassen für Fußball, Tennis und Tischtennis in Kombination mit einer ganztägigen Schulform geführt. "Sport in der Schule fördert Gemeinschaft, bedeutet soziales Lernen, erzieht zu Fairness, zu Toleranz und zu respektvollem Umgang mit anderen. Werte, die in unserer Gesellschaft unumgänglich geworden sind", betont der Sportkoordinator der Schule, Florian Dollhäubl.

Für diesen Einsatz im Sinn des Schulsports sowie der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler verlieh das Bundesministerium für Bildung der Mittelschule Mauthausen das Österreichische Schulsportgütesiegel in Silber. Kriterien für diese Auszeichnung sind neben der sportlichen Ausstattung der Schulen ein breit gefächertes Angebot an Sportwochen und Sportveranstaltungen sowie die Beteiligung an Schulmeisterschaften.