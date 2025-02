Gülle auf gefrorenem Boden beschäftigte die Polizei

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz mussten die Beamten der Polizeiinspektion Lembach ausrücken: Ein Landwirt hatte offensichtlich damit begonnen, Gülle auf oberflächlich gefrorenem und "leicht angezuckertem" Boden auszubringen. Dass der Boden gefroren ist, räumte der Landwirt den Einsatzkräften gegenüber auch ein. Er habe gedacht, dass der Boden nur wenige Zentimeter tief gefroren sei und er deshalb Gülle ausbringen dürfe. Insgesamt war zum Zeitpunkt des Einschreitens schon auf etwa sieben Hektar Gülle ausgebracht.

Die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach bestätigte, dass die Ausbringung von Gülle jedenfalls zu früh sei. Der gefrorene Boden ist aktuell nicht in der Lage, Gülle aufzunehmen. Diese könnte so direkt in Gewässer gelangen oder bei eintretendem Regen abgespült werden – mit einer möglicherweise verheerenden Wirkung auf Wasserlebewesen. Weil Gülle Sauerstoff entzieht, führt dies unweigerlich zum Ersticken sämtlicher Tiere, die im Wasser leben. Besonders sensibel reagieren darauf neben allen Fischen vor allem auch die äußerst seltenen Flussperlmuscheln und Edelkrebse. Auch der aktuell niedrige Pegelstand der Fließgewässer mache die Lage noch angespannter.

Landwirte können deshalb vor der Ausbringung von Gülle im Zweifelsfall Rücksprache halten. Aktuell sei aufgrund der sehr kalten Nächte jedenfalls noch von einem gefrorenen Boden auszugehen, auch wenn untertags Plusgrade herrschen. So können nicht nur Verwaltungsstrafen, sondern auch etwaige Ersatzforderungen wegen Gewässerschäden vermieden werden.

Insgesamt kein großes Problem

Der Obmann der Bezirksbauernkammer, Martin Mairhofer, kennt den angesprochenen Fall nicht im Detail. Überhaupt sei die Gülleausbringung auf gefrorenem Boden kein vordringliches Problem: "Die allermeisten Landwirte halten sich daran, dass erst auf getauten Böden gedüngt werden darf", sagt er. Gibt es Übertretungen, sei es natürlich auch legitim, dass diese angezeigt werden. Die Gefahr der Gewässerverunreinigung sei den Landwirten aber durchaus bewusst.

Viel mehr "Gefahrenpotenzial" als durch zu frühes Düngen sieht Mairhofer in schlecht gewarteten Güllegruben: "Wir halten die Landwirte an, ihre Anlagen genau zu überprüfen und zu warten. Aufgefrorene Gülleleitungen können mitunter zu Problemen führen", sagt er. (fell)

