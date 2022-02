Gstanzlsingen im Centro am 1. April

Mit Renate Maier ist auch eine echte Szenengröße dabei. Die Niederbayerin ist mittlerweile schon seit 32 Jahren als Sängerin aktiv.

Weithin bekannt sind auch die Kübelspeckdirndln aus dem Innviertel – fünf Bäuerinnen, die seit vielen Jahren mit ihren lustigen Liedern und Gstanzln in Österreich und Bayern das Publikum begeistern. Mit dabei ist auch der Bradl in da Rain 3xang. Los geht’s am Freitag, 1. April, um 19 Uhr im Centro Rohrbach.

Tickets für den lustigen Abend gibt es in allen Raiffeisenbanken und auf www.oeticket.com