Grunzender Insasse: Ferkel landete in Perg in Polizeizelle

Eine Arrestzelle der Perger Polizeiinspektion wurde am Mittwoch zu einem Stall umfunktioniert. Der Grund: Ein Schwein hatte sich auf die B3 verirrt. Eine Polizeistreife aus Perg rettete den kleinen Ausreißer von der dicht befahrenen Bundesstraße und nahm "Babe" mit in die Inspektion. "Möglichst artgerecht durfte das Ferkel nach der 'Festnahme' in der Zelle das Abenteuer mental verarbeiten, ehe es dem Besitzer wieder übergeben wurde", teilte die Landespolizeidirektion via Facebook mit.

Die "Festnahme" dürfte friedlich verlaufen sein. Ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung kam jüngst zu dem Schluss, dass Schweine ein besonders zuvorkommendes Verhalten an den Tag legen. Die Studie ergab: Die Tiere öffnen ausgesperrten Artgenossen in der Regel sehr rasch das Tor und helfen einander gezielt.

