Grüne stellen in Hagenberg eine Bürgermeisterkandidatin

Eine Grüne als Bürgermeisterkandidatin: Diesen Schritt wagt die Hagenberger Ortsgruppe der Grünen heuer im Herbst. Gabriela Küng wurde in einem Online-Meeting von den Grünen Hagenberg einstimmig für diese Aufgabe nominiert.

Küng engagiert sich seit ihrer Jugend in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Im Jahr 2003 ist sie in die Gemeindearbeit eingestiegen. Ihr Motto: „Gestaltung an einem Umfeld, in dem jeder Mensch, unabhängig von Alter, Geschlecht, Bekenntnis, sozialem Stand, Beeinträchtigung, Neigung in Würde leben kann.“ Das gemeinsame Erarbeiten und oft auch Ringen um gute und zukunftsfähige Lösungen ist ihr ein besonderes Anliegen.

Um ein gutes Miteinander in der Gemeinde zu schaffen, ist für die Lokalpolitikerin außerdem entscheidend, dass die Gesellschaft Verantwortung für die Umwelt sowie für künftige Generationen übernimmt: „Es ist der Mehrwert einer Demokratie, dass gerade verschiedene Schwerpunkte und Positionen in einem Miteinander viel bessere Lösungen ermöglichen als Einzelentscheidungen. Hagenberg ist ein Wohnort mit besonderer Lebensqualität. Unser Softwarepark mit Forschung, Ausbildung und Wirtschaft ist international bekannt. Hier trage ich bei zu einem guten und zukunftsfähigen Zusammenleben für alle und für die vielen verschiedenen Bereiche, die unser Hagenberg so lebenswert machen.“