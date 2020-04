Großfleischer setzte Bäckerei vor die Tür

Weil sich der ehemalige Bäcker Johann Emhofer in der Bürgerinitiative engagiert und dabei unter anderem bei einem Informationsabend Anfang März öffentlich Kritik an Greisingers Zehn-Millionen-Euro-Projekt geübt hatte, beendete Greisingers Unternehmen mit vergangenem Freitag sämtliche Geschäftsbeziehungen mit der seit 13 Jahren von Irmgard Brandstetter geführten Bäckerei. Begründet wurde dies in einem den OÖNachrichten vorliegenden Schreiben damit, "dass uns Ihr Verpächter (Emhofer) in unserer notwendigen Entwicklung nicht entsprechend unterstützt hat".

Die Familie der Bäckerin, die in Münzbach sechs Mitarbeiter beschäftigt, fiel ob dieser Begründung aus allen Wolken. Außer, dass man an Johann Emhofer Pacht bezahle und den Betrieb im Jahr 2007 von ihm übernommen habe, hätte das eine mit dem anderen nicht das Geringste zu tun. Der Kündigung, die man natürlich akzeptieren müsse, fehle es an jeglicher sachlichen Grundlage. Eine am Freitag von der OÖN-Redaktion an die Firma Greisinger gerichtete Bitte um Stellungnahme blieb bis gestern unbeantwortet.