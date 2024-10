Großes Ehrenzeichen für Wilbirg Mitterlehner

SANKT MARTIN. Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde an Rohrbachs ehemalige Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner überreicht. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 1977 beim Landesschulrat. Von 1990 bis 1997 arbeitete sie als Juristin in der Personalabteilung des Landes. Ab 1998 war sie Bezirkshauptfrau von Rohrbach und die erste Frau in dieser Position in Oberösterreich. In ihrer 25-jährigen Amtszeit führte sie zahlreiche Reformen durch, darunter die Neuorganisation der Bezirkshauptmannschaft, die Einrichtung einer Bürgerservicestelle und den Neubau des Amtsgebäudes. Besondere Verdienste erwarb sie sich in den Bereichen Regionalentwicklung, Kunstförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Projekt, das CBE-Service-Center, wurde 2019 mit dem Österreichischen Verwaltungspreis ausgezeichnet.

Unter ihrer Leitung wurden mehrere Pflegeheime neu gebaut oder umgebaut und ein Qualitätsmanagement eingeführt. Mitterlehner bewältigte erfolgreich Krisen wie die Schneedruckkatastrophe 2006, Hochwasserereignisse 2002 und 2013, die Flüchtlingskrise 2015/2016 und die Corona-Pandemie.

Seit 1998 ist sie auch Bezirksstellenleiterin des Roten Kreuzes in Rohrbach und seit 2018 Vizepräsidentin des Roten Kreuzes im Landesverband OÖ. Darüber hinaus ist sie Gründungspräsidentin des Soroptimistinnen Clubs Rohrbacher Land. Nach 46 Jahren im öffentlichen Dienst erhielt sie nun das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

