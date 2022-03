Großer Bahnhof für junge Blasmusik-Talente

Alle fleißigen Jungmusikerinnen und Jungmusiker holte die Bezirksleitung des OÖ. Blasmusikverbands auf die Bühne des Freistädter Salzhofs. Anlass war die feierliche Übergabe der 197 im vergangenen Jahr erspielten Leistungsabzeichen.

Um ein strenges Covid-19-Präventionskonzept umsetzen zu können, wurde die Verleihung in zwei zeitlich getrennten Durchgängen abgewickelt. Aber auch das Tragen von FFP2-Masken tat der feierlichen Stimmung und dem Stolz der Anwesenden keinen Abbruch. Für das Erinnerungsfoto auf der Bühne durften die Masken kurz abgenommen werden.

Bezirks-Jugendreferentin Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirks-Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger und Bezirksobmann Franz Jungwirth überreichten die Urkunden und Abzeichen des Oberösterreichischen Blasmusikverbands. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch ein Blechbläser-Quintett von Studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Jugendreferentin Anja Reithmayr aus Unterweißenbach hatte diese Formation eigens für diesen Anlass zusammengestellt.

Über die größte Anzahl an geehrten Musikschülerinnen und Musikschüler durfte sich heuer der Musikverein Lasberg freuen. Hier wurden im vergangenen Jahr 22 Leistungsabzeichen erspielt. Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten Musikschülern weiterhin so viel Freude mit der Musik und appellierte, die erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen einzusetzen. Ein besonderer Dank galt auch allen Eltern für ihre Unterstützung.