Große Trickkiste für Rad-Artisten

Kenner bezeichnen die Anlage für Fahrrad-Freestyle als eine der schönsten Oberösterreichs. Sie stellt speziell für Jugendliche eine Ergänzung des sportlichen Angebots in der Gemeinde dar. "Es steckt viel Arbeit in der Realisierung dieser Anlage. Umso schöner ist es, wenn man sieht, was gemeinsam erreicht werden kann", sagt Feldkirchens Bürgermeister David Allerstorfer über das gelungene Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeindekooperation "Urfahr West". Spektakulär ergänzt wurde die Eröffnungsfeier mit Vorführungen und Stunteinlagen des Linzer Pumptrackspezialisten Oskar Flankl.