Großangelegte Suchaktion nach verschwundenem 60-Jährigen im Oberen Mühlviertel

Am Nachmittag und bis in die späten Abendstunden wurde am Dienstag mit Drohnen, Suchhundestaffeln, Polizei und Feuerwehr gesucht, am Mittwoch kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Doch von jenem 60-jährigen aus Öpping im Bezirk Rohrbach, der sich Dienstag in den Morgenstunden in kurzer, dunkler Hose und blauem T-Shirt, aber ohne Geldbörse und Handy auf sein dunkles E-Mountainbike setzte und davonfuhr, fehlt bislang jede Spur. Weder bei einem Friseurtermin noch in der Arbeit ist der Mann aufgetaucht.

"Mit einem E-Bike kommt man schon ein Stück. Der Nahbereich des Hauses wurde stundenlang durchsucht, aber dann stößt man an Grenzen - es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", heißt es vom Bezirkspolizeikommando Rohrbach. Nach wie vor seien aber Polizeistreifen unterwegs und hielten Ausschau nach dem Mann und seinem E-Bike, das angrenzende Deutschland und Tschechien wurden ebenfalls informiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.