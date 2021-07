Wiewohl erst im Jahr 1988 in Betrieb gegangen, entsprach das Bezirksalten- und Pflegeheim Lembach mit seinen 110 Heimplätzen zuletzt in Sachen Zimmergröße und pflegegerechter Ausstattung nicht mehr den Vorgaben der OÖ. Heimverordnung. Der Sozialhilfeverband Rohrbach (SHV) als Heimträger beschloss daraufhin einen auf drei Bauetappen angelegten Zu- und Umbau des Hauses bei laufendem Betrieb. Dafür wurde eine Summe von 12,5 Millionen Euro in die Hand genommen.